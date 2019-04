Max Verstappeni isa lükkas Red Bulli nõustaja süüdistused ümber

"See on täielik lobajutt," teatas Jos Verstappen ajalehele De Telegraaf. "Toto (Wolff) ei helista kunagi Maxile. Ma isegi ei usu, et tal oleks Maxi number."

"Mina ise räägin vahel Totoga, kuid see on täiesti loomulik," lisas 21-aastase vormeliässa isa, kes kinnitas samas, et nad on Red Bulli meeskonnas õnnelikud. "Oleme väga rahul Red Bulliga ja koostööga Hondaga."

Mullu uue kontrahti sõlminud Max Verstappenil on Red Bulliga leping kuni järgmise hooaja lõpuni.

Marko kurtis eelmise nädala lõpus väljaandele AutoBild, et Verstappenite ja Mercedese vahel on liiga tihe suhtlus. "Toto Wolff helistab pidevalt Max Verstappenile ja tema isale Josile," sõnas Marko.