Max Verstappen uuest tiimikaaslasest: mind ei huvita, kellega ma koos sõidan

Red Bulli noorteprogrammist tulnud Albon sõitis senise hooaja Toro Rosso ridades, aga tänu Pierre Gasly kehvale vormile edutati 23-aastane Tai sõitja Red Bulli. Gasly peab taas sõitma Toro Rossoga.

"Loomulikult, Gasly jaoks on see kurb uudis," kommenteeris sõitjate vangerdust Verstappen. "Mind isiklikult aga ei huvita, kes mu tiimikaaslane on."

Verstappen on tänavu näidanud taas häid esitusi ning tal on kirjas kaks etapivõitu. Üldarvestuses hoiab ta 181 punktiga kolmandat kohta. Teda edestavad Mercedese piloodid Lewis Hamilton (250) ning Valtteri Bottas (188). 63 silma kogunud Gasly paikneb kuuendal ja 16 punkti toonud Albon 15. real.