Max Verstappen: teadsin, et Sebastian Vettel on hea, kuid ma pole teda kunagi imeliseks sõitjaks pidanud

"Ma olen alati arvanud, et Vettel on hea sõitja, sest vastasel juhul poleks ta neljakordne maailmameister," sõnas Verstappen sakslase kohta. "Kuid ma pole kunagi mõelnud temast kui tõeliselt imelisest sõitjast."

"Osaliselt arvan seda seetõttu, et Daniel Ricciardo suutist temast Red Bulli päevil (Ricciardo ja Vettel sõitsid koos 2014. aastal - toim) vahel parem olla," jätkas Verstappen. "Seda näitab ka (Charles) Leclerc, kes on tema elu Ferraris päris raskeks teinud."

Verstappen lisas, et tal poleks vahet, kes konkurentidest tema meeskonnakaaslane on. "Kui tekib kunagi olukord, kus minust ja Leclercist võivad saada tiimikaaslased, siis võtan selle väljakutse vastu. Sama kehtib ka (Lewis) Hamiltoni kohta. See, et ta juba viis MM-tiitlit võitnud on, mind ei mõjuta."

Vormel-1 hooaja järgmine etapp sõidetakse sel pühapäeval Bakuus.