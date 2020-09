Max Verstappen süüdistab igavates võistlussõitudes liiga kiireid vormeleid

"Masinad on tänapäeval ülikiired ja seetõttu ei ole võimalik teisele autole järele jõuda," selgitas eelmisel nädalavahetusel Belgias kahe Mercedese sõitja järel kolmanda koha saanud Verstappen.

"Ma võin Valtterit [Bottast] edestada ütleme paaril ringil 1,2 või 1,3 sekundiga. Kuid lähemale ma ei saa," tunnistas 22-aastane hollandlane.

"Aeglastes kurvides kaotab nii palju survejõudu, et pole enam üldse haaret. Nii et põhimõtteliselt mängivad rolli kõik need aspektid. Ja kõigi nende tegurite tõttu saamegi need igavad võistlused," lisas Red Bulli esinumber.

Verstappen on tänavusest seitsmest etapist jõudnud kuuel korral poodiumile ning hoiab kokkuvõttes teist kohta, kuid kaotab liider Lewis Hamiltonile juba 47 punktiga. Valitseva maailmameistri Hamiltoni arvel on juba viis etapivõitu.