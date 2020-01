Max Verstappen sõlmis Red Bulliga uue lepingu: loomulikult on eesmärgiks MM-tiitli nimel võitlemine

"Olen väga õnnelik, et saan Red Bulliga koostööd jätkata," rääkis Verstappen pressiteate vahendusel. "Red Bull uskus minusse ja andis mulle võimaluse F1-s."

"Arvestades Honda jõuallika kasutusele võtmist ja arengut, mis viimase 12 kuu jooksul teinud oleme, on minu usk aina kasvanud, et suudame koos võita. Tahan võita koos Red Bulliga ja loomulikult on meie eesmärgiks MM-tiitli nimel heitlemine."

"See on Red Bulli jaoks suurepärane uudis," rõõmustas tiimipealik Christan Horner. "Max on ennast tõestanud tiimi tõelise varana."

Verstappen liitus Red Bulliga 2016. aasta hooaja keskel, tulles üle Toro Rossost. Debüüdil Red Bullile kohe võidu toonud hollandlasest sai ühtlasi noorim F1 etapivõitja, olles toona 18 aasta ja 228 päeva vanune. Verstappeni arvel on 8 GP võitu ning üldarvestuses on tema parimaks kohaks mullune pronks.

Pushing to the MAX to 2023 🦁🔥@Max33Verstappen signs an extended multi-year deal with the Team! 😁#YesBoys — Aston Martin Red Bull Racing (@redbullracing) January 7, 2020