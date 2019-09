Max Verstappen sai Monza etapi eel halva uudise

Red Bulli tiimiboss Christian Horner kinnitas Motorspordile, et Verstappeni masina jõuallika vahetamine on väga tõenäoline. "Teeme otsuse nädala jooksul. Arutame Hondaga asjad läbi ja uurime, mis nemad arvavad. Aga (Verstappeni) jõuallika vahetamine on üsna tõenäoline," sõnas Horner.

Verstappen ise ei tee võimalikust stardirivi lõpust alustamisest suurt numbrit. "Ma arvan, et seal on võimalik korralikult mööduda. Esinelik on ilmselt püüdmatu, kuna me teame, et Ferrari on sel etapil väga kiire, kuid kõik ülejäänud kohad on püütavad," lausus hollandlane.