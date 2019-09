Max Verstappen saab Sotši GP-etapil karistada

Red Bulli ja Toro Rosso tiimide mootoritarnija Honda otsustas kõigil neljal masinal mootori osasid vahetada, et järgmiseks koduseks Jaapani etapiks oleks sõitjatel uus ja konkurentsivõimeline jõuallikas.

Red Bulli sõitjad Max Verstappen ja Alexander Albon ning Toro Rosso piloot Pierre Gasly peavad seetõttu Sotši etapi stardirivis loovutama viis kohta. Toro Rosso sõitja Daniil Kvjat alustab võistlust aga stardirivi lõpust.

Kvjati karistus on suurim, sest Honda vahetab tema masina mootoril välja lausa viis põhiosa kuuest. Kõik neli sõitjad on sel hooajal lubatud jõuallikate arvu juba ületanud.

Verstappen karistusest suurt numbrit ei tee. "Ma ei usu, et see meid väga mõjutab. Siin on ringrada, kus on võimalik mööduda. Alati on võimalus, et sa jäädki kvalifikatsioonis alles viiendaks, seetõttu pole see karistus kuigi karm," sõnas hollandlane.