Max Verstappen läheb uuele hooajale vastu enesekindlalt: Lewis Hamilton ei ole Jumal

Verstappenil on selja taga senise karjääri parim hooaeg, kus ta saavutas kolm etapivõitu ning lõpetas üldarvestuses esmakordselt esikolmikus, saades Hamiltoni ja Valtteri Bottase järel kolmanda koha.

"Lewis on väga hea sõitja. Ta on kindlasti üks parimatest, aga ta ei ole Jumal," vahendas BBC 22-aastase hollandlase sõnu. "Võib-olla on Jumal temaga, aga ise ta Jumal ei ole."

"Jah, see kõik sõltub palju autost, aga loomulikult," kõlas Verstappeni vastus küsimusele, kas ta suudab kuuekordse maailmameistri Hamiltoni tänavu alistada. "Kui suudad inimesele surve peale panna, siis on tal palju keerulisem liidrikohta hoida."

"Kui mehel pole survet peal, saab ta sõita 97-98-protsendilise pingutusega ning sel juhul ta vigu ei tee," arutles vormeliäss. "Võib-olla ehk korra 22 etapi jooksul."

Vormel-1 hooaja avaetapp sõidetakse 15. märtsil Austraalias.