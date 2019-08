Max Verstappen: kolm-neli sõitjat on praegu Hamiltoniga samal tasemel

Viiekordne maailmameister Hamilton on tänavu taas vormel-1 sarja domineerinud ning on liikumas kuuenda MM-tiitli poole, kui on üldarvestuses kindel liider ja senisest 12-st etapist võitnud kaheksa.

Ehkki punktitabelis on Hamiltoni lähim jälitaja tiimikaaslane Valtteri Bottas, siis korraliku tõusu on teinud Max Verstappen, kes on viimasest neljast sõidust kahel kõikidele konkurentidele tagatulesid näidanud.

"Ma ei keskendu ainult Hamiltonile," rääkis Verstappen. "MM-sarjas on praegu ka teisi suurepäraseid sõitjad, kes on sarnasteks tulemusteks võimelised nagu Hamilton on näidanud. Vaadates praegust nimekirja, siis kolm-neli sõitjat on temaga samal tasemel."

"Asi sõltub autost. Minu arust pole Hamiltonil isegi tiimisiseselt erilist konkurentsi juba aastaid olnud. Ta oleks võinud 2016. aastal ka võita, kui poleks olnud probleeme mootoriga," vihjas hollandlane hooajale, mil briti ees krooniti maailmameistriks Nico Rosberg.