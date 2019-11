Max Verstappen: igav on vaadata, kuidas Hamilton kogu aeg võidab

Mercedes ja Hamilton on pikalt F1 sarja valitsenud ja viimasest kuuest MM-tiitlist on Hamilton võitnud viis. Meeskondlikus arvestuses on vastav arv kuus.

"Spordile on hea, kui noored tulevad peale ja suudavad loodetavasti ise trooni üle võtta," rääkis Verstappen Brasiilia GP eel. "On üsna igavaks muutunud vaadata, kuidas Hamilton kogu aeg võidab. Peame püüdma ja muutma seda."

Hamiltonil ja Verstappenil on mõlemal võimalus järgmine aasta võimsa tähiseni jõuda. Hamiltonil on üks tiitel puudu, et kerkida Michael Schumacheri kõrvale seitsmekordseks maailmameistriks. Verstappenil on veel viimane hooaeg võimalus tulla läbi aegade noorimaks tšempioniks.

"Ta on muutumas vanemaks ehk kindlasti ta lõpetab mingi aeg," rääkis hollandlane 34-aastasest britist. "See aga sõltub Mercedesest, mitte Lewisest. Kui Mercedes jätkab tõeliselt domineerivate autode ehitamist, siis võidab Lewis ka edaspidi. Meie (Red Bulli) eesmärk on neid võita."

Vormel-1 tänavust hooaega on jäänud veel sõita kaks etappi, millest eelviimane sõidetakse sel nädalavahetusel Brasiilias.