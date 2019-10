Max Verstappen: Hamiltonil on vedanud, tal on olnud nõrgad tiimikaaslased

Kui Mercedese endine sõitja Nico Rosberg suutis enne karjääri lõpetamist 2016. aastal Hamiltoni alistada ja maailmameistriks tulla, siis Valtteri Bottas pole tiitliheitlusse suutnud sekkuda.

"Aastate jooksul pole Lewisel kõige tugevamaid meeskonnakaaslasi olnud," rääkis Verstappen The Telegraph`ile. "Kui sul on õige vormel, võid sa kõiki võita. Lewis on hämmastav sõitja ja kahtlemata üks paremaid, kes kunagi vormel-ühes kihutanud. Kuid tal on olnud ka parim masin ning kui sul on niivõrd võimas vormel, võitled sa tegelikult vaid oma meeskonnakaaslasega," lisas Verstappen.

Küsimusele, kas Verstappen tahaks ise Hamiltoni tiimikaaslaseks saada, vastas noor hollandlane: "Kui see juhtub, siis see juhtub, kuid see pole asi, millest ma unistaks."