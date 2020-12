Max Verstappen ei kahetse, et Mercedese pakkumise tagasi lükkas

Verstappeni otsus langes toona Red Bulli kasuks, sest nende nõustaja Helmut Marko lubas talle 2015. aastaks sõitjakohta Toro Rosso vormel-1 tiimi. Mercedes ei pakkunud midagi samaväärset, sest neil olid lepingud Lewis Hamiltoni ja Nico Rosbergiga. Samas oleks hollandlasest võinud saada Mercedese varusõitja.

Kuigi Mercedes on viimastel aastatel F1 sarja ülekaalukalt domineerinud, ei kahetse Verstappeni mänedžer Raymond Vermeulen ega Maxi isa Jos Verstappen toonast otsust.

"Ei kahetse. Ma arvan, et me tegime 2014. aastal õige otsuse," sõnas Vermeulen Motorsport.com-ile.

"Me kõik kolmekesi [Max, Jos ja Vermeulen - toim.] toetame siiani seda otsust. Ma arvan, et Red Bullis oli Maxil suurepärane ettevalmistus vormel-1 debüüdiks. Oleme Red Bullis rahul ja tunneme ennast väga mugavalt," lisas Vermeulen.

Jos Verstappen lisas omalt poolt optimistlikult: "Me kõik tahame, et Max võitleks maailmameistritiitli nimel. Me pole seda veel saavutanud, kuid selle eesmärgi nimel töötamises on oma võlu. Nii et loodame, et meil õnnestub järgmisel aastal Red Bulliga see ka saavutada."