Max Verstappen: 2020. aasta vormel-1 sarja kalender saab olema paljude abielulahutuste põhjuseks

Sel hooajal on vormel-1 sarjas 21 etappi, kuid nagu näha, siis seda numbrit soovitakse veelgi suurendada, kirjutab Autosport.

„Mulle ei meeldi see mõte, et järgmisel hooajal on kavas 22 etappi. Valikus peaksid olema ainult parimad ringrajad. Saan aru, et eesmärgiks on raha teenimine, kuid tuleks mõelda ka näiteks mehaanikute peale, kelle töökoormus suureneks.“

„Mehaanikud lendavad võistluspaika juba esmaspäeval või teisipäeval ning panevad kõik asjad valmis. Suured bossid laekuvad ise alles laupäeval või pühapäeva hommikul ning lahkuvad kohe võistluse järel. Nende jaoks ei oleks hooaja jooksul probleem ka 30 etappi,“ tõdes Verstappen.

„Valdav osa inimesi on etapil kohal aga viis kuni kuus päeva. Ma ei muretse üldse sõitjate pärast. Ma muretsen mehaanikute pärast. Kui etappide arv suureneb, siis nad võivad juba kohe lahutuspaberid sisse viia,“ arvas hollandlane.

Järgmise hooaja esialgses kalendris on sees muuhulgas ka Hollandi etapp Zandvoortis, mis peaks toimuma 3. mail. Lisaks peaks vormelikarussell jõudma Vietnami. Oma kohast peaks ilma jääma Saksamaa etapp Hockenheimis.