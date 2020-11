Marko Asmer: Jüri Vips viibib Türgis täieõigusliku meeskonnaliikmena, vajadusel on valmis kohe vormelisse istuma

"Nüüd on üks mure kaelast ära, superlitsents on käes," rääkis Asmer Eesti Päevalehele. "Jüri on mõistagi õnnelik. Litsentsi saamine ei ole nii lihtne, et esitad avalduse ja FIA selle kohe ka omistab. Palju asju oli vaja teha ja pabereid täita ning lõpuks tuli kihutada 300 kilomeetrit F1 autoga."

Asmeri sõnul läbis Vips vajalikud kilomeetrid kuulsal Silverstone'i ringrajal. Eestlase käsutusse anti mõne hooaja tagune Red Bulli F1 masin. "Seal on ka omad protseduurid. Kõik testi andmed salvestati ja saadeti FIA-le. FIA vaatas üle ja otsustas, et mees väärib superlitsentsi," sõnas Asmer. "300 km sujusid väga hästi, mingeid probleeme ei tekkinud."

Vips ise viibib juba koos teiste sõitjatega Türgis. Ta on kohal nii Red Bulli kui AlphaTauri varusõitjana. Asmer täpsustas, et eestlane on eelkõige Red Bulli ja alles siis AlphaTauri varusõitja ning istub vajadusel Red Bulli autosse.

"Ta pole seal mitte näituse eksponaat, vaid täieõiguslik meeskonnaliige. Tema jaoks on valmistatud kõik istmed ja muud seadmed, et ta saaks vajadusel kohe vormelisse istuda," selgitas Asmer, kelle sõnul on iste tehtud Red Bulli auto jaoks. "Jüri võtab osa kõikidest koosolekutest ning protseduuridest. Ta näeb, kuidas töö käib, tutvub inimestega ja korjab tohutult kogemusi," selgitas Asmer.

Endise vormelisõitja sõnul Vips vabatreeningul plaani kohaselt ei sõida. "Kui aga juhtub midagi, siis on ta valmis kohe vormelisse istuma."

Järgmise aasta kohta ei ole veel Red Bulliga täpsemalt räägitud. Kindel on aga see, et Vips hakkab sõitma F2-sarjas. Asmer avaldas, et esimesed F2 testid teeb mees juba pärast Bahreini GP-d. Bahreinis on kavas kaks etappi, esimene sõidetakse 28. novembril ja teine 5. detsembril.