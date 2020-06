Mänedžer meenutas Kimi Räikköneni palkamist: jõudsime kiirelt kokkuleppele, sest ta ei loe oma lepinguid läbi

2007. aasta vormel-1 maailmameister Räikkönen kuulub alates 2019. aastast Alfa Romeo ridadesse. Soomlane siirdus uue tööandja juurde Ferrarist, kus ta veetis eelnevad viis aastat.

Kuigi Räikköneni liitumine Alfa Romeoga sai kindlaks 2018. aasta sügisel, hakkas töö selle nimel pihta juba enam kui aasta varem. "Ma töötasin selle peal pikalt," meenutas Zehnder. "Räikkönen sõidutas mind 2017. aasta Suurbritannia etapi järel tagasi eralennuki juurde ning siis hakkasime rääkima tulevikust. Ütlesin Kimile, et kui tema koostöö Ferrariga lõppeb, võtku minuga ühendust. Kinnitasin, et kui ta on huvitatud meie juurde tulemisest, saab see teoks."

2018. aasta septembris, täpsemalt Itaalia GP ajal teataski Ferrari, et nende koostöö "jäämehega" lõppeb. Zehnderi sõnul võttis ta koheselt Räikköneniga ühendust. "Me saime kokku kaks päeva pärast etappi. Koosolekul olin ma, Kimi ja Frederic Vasseur (Alfa Romeo pealik - toim)."

"Tegime lepingu kahe tunniga valmis. Õigemini saime kokkuleppele, sest Kimi ei loe lepinguid läbi!" avaldas mänedžer, kelle sõnul on meeskonna ja Räikköneni vahelised suhted olnud koostöö ajal väga head.

Mullu sai Räikkönen hooaja üldarvestuses 12. koha, tema parimaks jäi Brasiilia GP neljas koht. Tänavune hooaeg pole koroonaviiruse pandeemia tõttu teatavasti veel alanud.