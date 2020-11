Maailmameister Grosjeani hirmuäratavast avariist: ime, et ta ellu jäi

19. kohalt rajale läinud Haasi piloot põrkas pärast kolmandat kurvi kergelt kokku Daniil Kvjatiga (Alpha Tauri) ja lendas vastu barjääri.

Grosjeani auto murdus pooleks, kusjuures Grosjeaniga mehitatud esiosa läks suure leegiga põlema. Prantslane suutis ennast põlevast kokpitist vabastada ja hüppas leekidest välja. Haasi teatel sai Grosjean kergeid põletushaavu, mitteametlikel andmetel murdis ta ka mõne roide.

Grosjeani suurimaks päästeingliks peetakse sõitjate pea kohal asuvaid Halo turvakaari.

"Täielik ime, et ta ellu jäi," rääkis 1996. aasta maailmameister Damon Hill BBC-le.

Kauaaegne vormel 1 sarja meditsiiniauto juht Alan van der Merwe lisas, et vaatepilt üllatas ka meedikuid.

"Me ei ole viimase 12 aasta jooksul nii palju tuld näinud, see oli päris üllatav. Pärast sellist õnnetust oli uskumatu näha, et Romain suutis leekides autost välja tulla. Kui nägime, et temaga on kõik korras, tundsime suurt kergendust," lausus ta.

Romain Grosjeani auto murdus pooleks. Foto: REUTERS/SCANPIX