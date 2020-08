Luis Suarezest lahti saada sooviv Barcelona peab selle nimel lauale käima miljoneid

Suareze praegune kontraht kehtib järgmise aasta suveni. Hispaania meedia kirjutas aga nädala alguses, et hiljuti peatreeneriks asunud Koeman plaanib koosseisus olulisi muutusi ning ta andis telefoni teel Suareze teada, et tema teeneid enam ei vajata.

Sama informatsiooni kinnitas mainekas jalgpalliportaal Goal.com, mille andmetel peab Barcelona seega välja käima 14 miljonit eurot. Siiski plaanib ründaja vähemalt nii kaua, kuni ta veel võistkonda kuulub, võtta osa Barcelona uue hooaja ettevalmistusprogrammist.

Suarez ise on seni oma tuleviku kommenteerinud vaid korra. "Mõned inimesed räägivad minu eest, ehkki ma pole nendega enam aastaid suhelnud. Kui mul on vaja rääkida, siis teen seda ise," kirjutas ta sotsiaalmeedias.

Portaali Goal.com andmetel on Suareze vastu, kellest saaks tänu lepingu enneaegsele lõpetamisele vabaagent, huvi tundnud juba viis klubi. Uruguailast on seostatud endise koduklubi Amsterdami Ajaxi ja MLS-i võistkonna Miami Interiga. Väidetavalt on Barcelona ise pakkunud meest ka Torino Juventusele.

2014. aastal Barcelonaga liitunud Suarez on Kataloonia suurklubi eest löönud 283 kohtumisega 198 väravat. Ta on tulnud klubi särgis neljakordseks Hispaania meistriks ja neljakordseks karikavõitjaks. Aastal 2015 aitas ta koduklubi Meistrite Liiga võiduni.