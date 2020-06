Lewis Hamiltoni isa kritiseeris F1-sarja: inimeste elule on väga selge oht veel olemas

"Meil peaks olema kannatust ja austust, et oodata, kuni uute koroonaviiruse juhtumite arv oleks null. Siis saaksid eesliinil töötajad minna koju, lõõgastuda ja sporti nautida," vahendas ITV Hamiltoni sõnu. "Mõistan, et peame võimalikult vara hooajaga alustama, kuid see peaks olema samal ajal võimalikult ohutu."

Hamiltoni sõnul peavad F1-sarja juhid mõtlema rohkem fännide peale. "Praegu ei ole aeg neile selga pöörata. Peame ootama, olema kannatlikud ja toetavad. Kui meil pole fänne, pole ka sporti ning praegu on meie fännid võitlemas eesliini, et päästa teiste elusid. Ehkki olukord on iga päevaga paranemas, ei ole vaenlane veel alistatud. Väga selge oht on inimeste elule olemas, seega miks on vaja autospordiga kiirustada?" arutles kuuekordse maailmameistri isa.

Teatavasti pole tänavu sõidetud kuninglikus vormelisarjas veel ühtegi etappi. Praeguse seisuga on paika pandud kaheksa GP-d, millest kaks esimest peetakse vastavalt 5. ja 12. juulil Austrias.