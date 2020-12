Lewis Hamiltoni asemel võib starti pääseda üllatusmees

Mercedes on pöördunud Williamsi tiimi poole, et uurida, kas meeskond on valmis 22-aastase Russelli Bahreini etapiks vabaks laskma.

Mercedese teine valik oleks nende reservsõitja Stoffel Vandoorne. Meeskonna pressiesindaja teatas napisõnaliselt, et ta ei taha "spekulatsioone kommenteerida", vahendab BBC Sport.

Russell oli 2018. aastal Mercedese reservsõitja, kuid aasta hiljem sõlmis ta Williamsiga kolme hooaja pikkuse lepingu.

Väidetavalt tundis Mercedes Russelli vastu huvi ka sel suvel, enne kui nad Valtteri Bottasega uueks hooajaks lepingu allkirjastasid.

Kui Russell saab Bahreinis võimaluse Mercedese eest sõita, võib Williamsis tema asemel starti tulla tiimi reservsõitja Jack Aitken, kes lööb kolmandat aastat kaasa F2 sarjas. Lisaks on võimalik, et Mercedes pakub Williamsile Russelli asemele Vandoorne`i.

Seitsmenda MM-tiitli juba kindlustanud Hamilton tundis esmaspäeval ärgates kergeid sümptomeid. Positiivseks osutus nii esmane kui ka kordusproov.