Lewis Hamilton: vormelifännina vaataks ma täna vaid sõidu kokkuvõtteid

Hamilton sai nädalavahetusel juba hooaja viienda etapivõidu, kui oli kiireim Belgia Grand Prix`l. Inglase edu lähima konkurendi Max Verstappeni ees on nüüd juba 47 punkti.

Hamilton leiab, et hetkel on F1-sari sama igav kui Michael Schumacheri suure valitsemise ajal. "Ma oleksin toona ilmselt üles ärganud, pannud saia röstima ja vaadanud starti, läinud tagasi magama ja ärganud uuesti enne finišit," lausus britt, vahendab GPFans.

"Kui ma oleksin täna televaataja, siis ma teeksin ilmselt midagi sarnast. Ma vaataks pigem sõidu tipphetki, sest see on märksa lühem, kui just sõber ei ütleks mulle, et seal oli midagi eriti põnevat ja ma peaks tervet sõitu järgi vaatama," lisas Hamilton.