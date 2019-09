Lewis Hamilton: võimalik, et ma ei võida tänavu enam ühtegi etappi

Kolm viimast etappi on võitnud Ferrari sõitjad ning Hamiltoni üldedu MM-sarjas on kahanenud 65 punktile.

"Minu töö pole muretseda, kuid me oleme hetkeolukorrast teadlikud. Meil pole võtta lühiajalist lahendust ja ma ei usu, et me oleme allesjäänud etappidel favoriidid. Võimalik, et me ei võida enam ühtegi sõitu," sõnas Hamilton Sotši etapi eel.

Britt rõhutas ühtlasi kvalifikatsioonisõitude tähtsust. "Kui me saame masina kvalifikatsioonis korralikult tööle ja sõidame välja hea stardikoha, on kõik võimalik. Põhisõitudes oleme me reeglina esineneud tugevalt," jätkas ta. "Ma ei muretse väga, sest ausalt öeldes pole ma sel hooajal oma ideaalset ringi ja ideaalset võistlust veel teinud."

Hamiltonile järgnevad tema meeskonnakaaslane Valtteri Bottas, kes kaotab 65 punktiga, ning juba 96 punkti kaugusele jääv Ferrari sõitja Charles Leclerc, kes on viimasest kolmest etapist võitnud kaks.

Pärast Venemaa GP-d jääb F1 sarjas sõita veel Jaapani, Mehhiko, USA, Brasiilia ja Araabia Ühendemiraatide etapp.