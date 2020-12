Lewis Hamilton võib ka hooaja viimaselt etapilt eemale jääda

Hamilton tundis sel esmaspäeval ärgates kergeid sümptomeid. Positiivseks osutus nii esmane kui ka kordusproov.

Mercedese pealik Toto Wolff avaldas reedel, et Hamilton ei tunne end hästi ning tal on jätkuvalt kerged sümptomid. "Koroonaviirusesse ei tohi suhtuda kergelt ning Hamilton on ohututes kätes, mis on kõige olulisem," rääkis Wolff. "Kuid esimesed päevad pole kõige kergemad."

Hamilton peab viibima isolatsioonis vähemalt kümme päeva. Kui ta soovib järgmisel nädalal toimuval Abu Dhabi GP-l osaleda, peab ta nii tuleval kolmapäeval kui neljapäeval andma negatiivse koroonaproovi.

Wolffi hinnangul on Hamiltoni paranemine õigeks ajaks realistlik, kuid midagi kindlat mõistagi pole. "See oleks siiski väga positiivne areng. Olukorda tuleb aga üle hinnata, sest on palju sportlaseid, kes on veel mõnda aega pärast sümptomeid ja nakatumist andnud positiivse proovi. Selle olukorra peab FIA kindlasti üle vaatama."

Hamiltoni asendab Sakhiri etapil Williamsi sõitja George Russell. 22-aastane britt on nädalavahetust alustanud edukalt, olles näidanud kiireimat ringiaega juba kahel esimesel vabatreeningul.