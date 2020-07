Lewis Hamilton üritab kõiki vormelipiloote veenda, et nad põlvitaksid

Hamilton rääkis portaalile Autosport, et ta on kõikide aktsiooniga mitte kaasa läinud sõitjatega nelja silma all vestelnud.

"Teise Austria etapi eel ütlesid mõned sõitjad, et miks meil on vaja uuesti põlvitada. Üritasin kahtlejatega nelja silma all rääkida. Tahaksin arvata, et ühel hetkel tuleme kõik kokku, mõistame ja põlvitame," ütles Hamilton.

Esimese Austria GP eel jäid püsti Kimi Räikkönen, Carlos Sainz jr., Antonio Giovinazzi, Daniil Kvjat, Max Verstappen ja Charles Leclerc. Teise Red Bull Ringil peetud võistluse eel loobusid põlvitamisest Verstappen, Kvjat, Räikkönen ja Leclerc.

Osad võistlejad polnud aktsiooni eel stardialasse jõudnud, teiste seas ka Sainz ja Giovinazzi.

Vormel 1 sarja hooaja kolmas etapp peetakse sel nädalavahetusel Ungaris.