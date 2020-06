Lewis Hamilton tegi George Floydi juhtumi osas jõulise avalduse ja kritiseeris valgenahalisi kolleege

"Ma tean, kes te olete ja ma näen teid," õhutas ta teisi vormelistaare arvamust avaldama.

25. mail arreteerimise käigus tapetud mustanahalise mehe surm on vallandanud rahutused üle kogu USA ning pannud mitmeid mustanahalisi spordistaare politseivägivalla osas avalikult sõna võtma.

"Ma näen teid, kes te vagusi püsite. Mõned teist on kõige suuremad staarid, kuid ometi ei paota te keset karjuvat ebaõiglust suud," kirjutas Hamilton Instagramis.

"Minu erialal, kus domineerivad muidugi valged, pole keegi ühtki sõna öelnud. Ma olen seal ainuke värviline inimene ja mind on jäetud üksi. Olekisin oodanud, et te olete praeguseks aru saaund, miks sellised asjad juhtuvad ja ütlete selle kohta midagi, aga te ei suuda meie eest seista. Lihtsalt teadke, et ma tean, kes te olete ja ma näen teid."

"Rahu ei saabu enne, kui nii öelda liidrid muutusi ei tee. See pole ainult Ameerika, vaid ka Suurbritannia, Hispaania, Itaalia ja ka kõigi teiste probleem," jätkas Hamilton.

"Viis, kuidas vähemusi koheldakse, peab muutuma. Peab muutuma ka see, kuidas te oma rahvast võrdsuse, rassismi ja klassilise ebaõigluse osas harite. Me oleme kõik ühesugused! Me pole sündinud, rassism ja vihkamine südames, vaid seda on meile õpetanud need, keda me järgime."

Hamiltoni avalduse järel on sotsiaalmeedias George Floydi kaitseks välja astunud teisedki F1 tähed nagu Lando Norris, Carlos Sainz juunior, Nicholas Latifi, George Russell, Sergio Perez ja Charles Leclerc.

"Mulle tundus ausalt öeldes kohatu ja ebamugav oma mõtteid kogu olukorra kohta sotsiaalmeedias avaldada ja see on põhjus, miks ma ei ole varem midagi öelnud," kirjutas Leclerc. "Ja see oli minust vale. Mul on endiselt raske leida sõnu kirjeldamaks seda metsikust, mida ma olen osadest videotest internetis näinud. Rassismi vastu tuleb võidelda tegude, mitte vaikusega. Osalege aktiivselt ja kaasake ka teisi teadlikkuse tõstmisel. Meie kohustus on ebaõigluse eest välja astuda."



I still struggle to find the words to describe the atrocity of some videos I've seen on Internet.

Racism needs to be met with actions, not silence. Please be actively participating, engaging and encouraging others to spread awareness. 2/3 — Charles Leclerc (@Charles_Leclerc) May 31, 2020

We all have a voice to speak up for what’s right – and until now I didn’t know how to use mine in this situation. To echo @Charles_Leclerc's words, I just felt out of place sharing my thoughts on these atrocities publicly. [1/3] #BlackLivesMatter — George Russell (@GeorgeRussell63) June 1, 2020