Lewis Hamilton teatas fännidele rõõmusõnumi

35-aastase Hamiltoni leping Mercedese meeskonnaga lõppeb tänavuse hooaja järel, kuid valitsev maailmameister kinnitas, et ei mõtle veel karjääri lõpetamisele.

"Ma ei tea, kuna see (lõpetamine) juhtub, kuid ma ei näe, et see toimuks lähitulevikus, kahe või kolme aasta jooksul," sõnas Hamilton, vahendab BBC Sport.

Kuuekordne maailmameister lisas, et koroonaviirusest tingitud paus tuli talle isegi kasuks ning lasi akusid laadida.

"Kuigi koroonakriis on väga negatiivne paljudel põhjustel, andis see mulle võimaluse kulutada energiat muudele asjadele, mis tähendas, et sain F1-s aja maha võtta ja hingamisruumi leida," tunnistas Hamilton. "Ilmselt annab see uus energia mulle võimaluse oma karjääri pikendada."

Hamilton juhib sel nädalavahetusel sõidetava Silverstone`i etapi eel MM-sarja viie punktiga Valtteri Bottase ees.