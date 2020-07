Lewis Hamilton suurima konkurendi põrumisest: see oli väga ootamatu

Verstappen kaotas tänasele põhisõidule parimalt positsioonilt startivale Lewis Hamiltonile koguni 1,4 sekundiga.

"Ma ei teadnud, et minu edu nii suur oli, aga tegu on igal juhul suure vahega," rääkis Hamilton portaalile The Race.

"Eelmisel aastal olid Red Bullid siin kiired ja seega oli väga üllatav, et nad seekord nii kaugele jäid. Eeldasin, et nende pakett on tugevam kui tulemused näitasid. Ma ei tea, kas neil tulid kvalifikatsioonis ringid hästi välja või mitte, aga igal juhul on tegu suure vahega," lisas britt.

Ungari GP algab täna kell 16.10.