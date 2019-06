Lewis Hamilton: suudan veel järgmised viis aastat konkurentsis püsida

Hamilton on alustanud tänavust hooaega suurepäraselt, kui kuue etapiga on tal kirjas neli etapivõitu ja kaks teist kohta.

"Michael (Schumacher - toim) lõpetas karjääri 38-aastaselt. Ma olen 34. Olen kindel, et suudan veel vähemalt viis aastat võistelda," vahendas portaal Motorsport Hamiltoni sõnu. "See on isegi naeruväärne, kui pühendunud ma võitmisele olen."

"Võitmine motiveerib mind väga. Vahepeal on mul tunne, et mu konkurentidel jääbki just sellest sädemest puudu," jätkas britt. "Mul on jätkuvalt võimalus võistelda. Võiksin vabalt sellest loobuda, aga tunnen, et raiskaksin aega, kui ei sunniks end edasi arenema. Kavatsen jätkata nii pikalt kui saan, põhimõtteliselt selle punktini, kus ma enam ei naudi sõitmist."

Hamilton hoiab pärast kuut etappi vormel-1 üldarvestuses esimest kohta 137 silmaga, meeskonnakaaslane Valtteri Bottas jääb maha 17 silmaga.