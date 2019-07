Lewis Hamilton: sooviksin, et tiitlivõitlus käiks Ferrariga, mitte tiimikaaslasega

Kui Hamilton on tänavu võitnud kümnest etapist seitse, siis Vettelil veel võite pole ning kirjas on neli poodiumikohta. Möödunud nädalavahetuse Briti GP oli sakslase jaoks selle hooaja kehvim, kui Vettel lõpetas alles 16. kohal. Hamilton võttis samal ajal järjekordse võidu.

"Mulle meeldis väga eelmisel aastal Ferrariga võidelda. Sooviksin, et nii oleks ka praegu. Hoopis teine asi on konkureerida meeskonnasiseselt," rääkis Hamilton, kelle lähim jälitaja MM-sarjas on tiimikaaslane Valtteri Bottas.

"Eelistaksin väga võistelda hoopis Red Bulli või Ferrariga, aga seis on hetkel just nii. Olen aga täiesti kindel, et ta (Vettel) suudab tagasituleku teha," jätkas britt. "Tal on selja taga keeruline nädalavahetus, aga tegu on siiski neljakordse maailmameistriga. Küll ta tuleb järgmisel etapil juba tugevamana tagasi."

Järgmine etapp toimub Vetteli kodumaal Saksamaal, Hockenheimi ringrajal. MM-sarja üldarvestuses on liider Hamilton kogunud 223 punkti, talle järgnevad Bottas (186) ja Max Verstappen (Red Bull, 136).