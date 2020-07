Lewis Hamilton sai pahaseks: tahan põlvitamiseks paremaid tingimusi

Ungari GP eel ei toimunud pilootide organiseeritud põlvitamist, aga Hamilton leidis hetke, et žest ära teha.

"Pean vormel 1 juhtidega rääkima, et nad (põlvitamiseks) paremad tingimused looks. Seekord oli kõik nii kiirustatud. Tulin autost välja, jooksin boksialale ja põlvitasin kiirelt. Vaja on enamat. Ma ei saa aru, miks organiseeritud põlvitamine toimus ainult enne esimest etappi. Öeldakse, et võideldakse rassismi vastu, aga nad pole meile andnud platvormi, et sellega jätkata. Meil on enne võistlust vaja rohkem aega, et põlvitada," vahendas kuuekordse maailmameistri sõnu Autosport.

Hamiltoni kriitikanool tabas ka F1 sõitjate ühenduse juhti Romain Grosjeani.

"Ta arvab, et põlvitamine pole oluline. Grosjean on üks neist, kes arvab, et ühest korrast piisas ja rohkem pole vaja seda teha. Proovisin temaga rääkida, et probleem ei kao kuhugi ja et peame võitlust jätkama," pahandas ta Haasi võistkonna sõitjaga.

"Minu unistus on, et hooaja viimasel etapil põlvitaksid kõik sõitjad koos. Näitaksime, et oleme ühtsed. See oleks ilus," lisas Hamilton.