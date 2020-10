Lewis Hamilton rahustas fänne: ma jätkan vormel-ühes

Portaal Grandpx.news väidab, et Mercedese meeskonna boss Toto Wolff pole suutnud Hamiltoniga uut lepingut allkirjastada, sest kokkuleppele pole jõutud kontrahti pikkuses. Kui Mercedes sooviks 35-aastase Hamiltoniga lepingut pikendada kolmeks aastaks, siis britt eelistaks pigem aastast või kaheaastast kontrahti.

"Ma ei taha järgmise aasta keskel taas läbirääkimisi pidada," vihjas Wolff hiljuti Portugalis, et aastane leping ei tule kõne allagi.

Hamilton kinnitas, et pole soovinud uue lepinguga kiirustada täiesti teadlikult. "Tahtsin endale anda vabaduse, et rahulikult otsustada, mida ma tulevikus teha tahan, ning mõelda, mida mina ja meeskond peaksime tegema, et veel paremini esineda," kommenteeris Hamilton Speed Week`ile.

"Näen endiselt, et meie koostöö läheb järjest paremaks. Tahan siin jätkata. Kui oleme tänavuse töö lõpetanud ja selle koroonakriisi stressi ületanud, saame hakata lepinguga tegelema," lisas britt.

Tänavu juba kaheksa etappi võitnud Hamilton juhib MM-sarja 77 punktiga oma tiimikaaslase Valtteri Bottase ees. Sõita jääb veel viis etappi.