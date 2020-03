Mercedese jaoks möödusid testid edukalt ning Barcelonas oldi konkurentidest selgelt kiiremad. Hamilton jäi hooaja eel siiski tagasihoidlikuks.

"Ma ei tea, kus me võrreldes konkurentidega oleme, seda teab tiim ilmselt paremini. Usun, et mõistan meie selle hooaja masinat hästi ning tunnen end enesekindlalt. Tean, et olen võimeline sellega ründama. Kas sellest piisab, et me konkurente edestada suudaks? See alles selgub."

F1 hooaeg algab 15. märtsil toimuva Austraalia GP-ga.