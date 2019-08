Lewis Hamilton: ma ei uskunud, et meie taktika võidu toob

Hamilton sõitis pärast esimesi boksipeatuseid liidri Max Verstappeni sabas, kuid Mercedes otsustas ta 22 ringi enne lõppu teistkordselt rehve vahetama kutsuda. Riskantne taktika õigustas end igati, sest kuigi vahe kärises 20-sekundiliseks, suutis Hamilton Red Bulli mehe kinni püüda ja kolm ringi enne finišit ka mööduda.

"Kui mulle öeldi, et me teeme ka teise boksipeatuse, ei suutnud ma ausalt öeldes välja nuputada, kuidas see võiks küll edu tuua," rääkis Hamilton Sky Sportsile.

"Ma arvasin, et minu kõvad rehvid peavad lõpuni vastu ja seega teadsin, et ka tema (Verstappen) plaanib sama. Seetõttu ma mõtlesin, et see peatus teeb olukorra keeruliseks ja ma ei jõudnud isegi mõtiskleda, mis rehvid peaks alla panema. Meeskond pani alla keskmise seguga rehvid ning kuigi boksist tulles ei tundunud need sugugi head, olid need edaspidi väga kiired. Seejärel unustasin kõik ja üritasin lihtsalt maksimumi võtta," meenutas Hamilton põnevat võistluse lõppu.

Valitsev maailmameister tunnistas, et kui taktika poleks töötanud, oleks ta meeskonna otsuses väga pettunud olnud: "Ilmselt arvanuks ma siis tagantjärele, et suutnuksin ka kõvade rehvidega mööduda. Oleksin kahtlemata olnud vägagi löödud."