Lewis Hamilton: ma ei tea, kas ma järgmisel aastal jätkan

Teatavasti pole britil erinevalt tiimikaaslasest Valtteri Bottasest veel uut lepingut Mercedesega. Suvel andis nii Hamilton kui võistkonna juht Toto Wolff mõista, et nad ei soovi lepingut enne paika panna, kui tiitlid on käes.

Täna tuligi üks tiitel ära, kui Hamiltoni ja Bottase kaksikvõit kindlustas Mercedesele seitsmenda järjestikuse meeskondliku tiitli. Juba järgmisel etapil, mis peetakse 15. novembril Türgis, on Hamiltonil võimalus kindlustada karjääri seitsmes meistritiitel, mis tõstaks ta legendaarse Michael Schumacheriga ühele pulgale.

Lisaks Hamiltonile on spekuleeritud ka Wolffi tuleviku üle. Rahvusvahelises meedias on palju juttu olnud sellest, et austerlane võib peagi ametist taanduda. Pühapäevase etapi järel uuritigi Hamiltonilt, mida tema ülemus järgmise hooaja osas plaanib.

"Ma ei tea, kas ma isegi järgmisel aastal jätkan, seega ma hetkel sellepärast ei muretse," vastas Hamilton. "Me oleme Totoga palju sügavaid vestluseid pidanud. Ma tean, kus ta vaimselt omadega on. Me kanname paljuski sarnast koormat. Olen siin olnud pikalt ja mõistaksin, kui Toto tahaks puhata ning perele rohkem aega pühendada."

"Tahaksin järgmisel aastal jätkata, aga ma ei saa seda garanteerida. On palju F1-sarjast väljaspool olevaid asju, mis mulle huvi pakuvad. Seega aeg näitab, mis saab" lisas Hamilton.

"Usun, et kui Lewis peaks otsustama F1-st lahkuma, milles ma kahtlen, siis meid ootab ees üks metsik sõitjateturg," kommenteeris Wolff. "Ühel hetkel saab sõitjate tiitel selgeks, siis saame maha istuda. Meil on veel mõned kuud aega järgmise aasta esimese sõiduni Austraalias."