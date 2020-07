Lewis Hamilton kritiseeris kolleege eesotsas Ferrariga: ma pole neilt sõnagi kuulnud

Seni on häälekaimalt sõna võtnud just Hamilton ja Mercedes. Teatavasti kihutab Saksamaa meeskond tänavu sarjas mustaks värvitud masinatega, et avaldada toetust võitluses rassismi vastu.

"Usun, et üldiselt on F1 sari teinud sammu edasi, kuid kindlasti saab hoopis rohkem teha," rääkis pühapäeval toimunud Steiermargi GP järel Hamilton, kes tõstatas teema ka möödunud nädalal toimunud võistkondade veebikoosolekul. "Ütlesin, et sari on astunud sammu edasi ning teatanud, et toetavad võitlust ja tore on näha Mercedest sama tegemas. Ükski teine tiim pole aga midagi öelnud."

"Olen näinud Red Bulli mehaanikuid põlvitamas, mis on tore," jätkas britt. "Kui vaadata aga Ferrarit, kus töötab tuhandeid inimesi, siis ma pole kuulnud sõnagi neilt, mida nad plaanivad tuleviku heaks teha. Meil on vaja, et võistkonnad teeksid midagi. F1 ja FIA (Rahvusvaheline Autospordiliit - toim) peavad ka rohkem initsiatiivi üles näitama."