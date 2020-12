Lewis Hamilton koroonaviiruse läbi põdemisest: kaotasin selle ajaga neli kilo

"Olen viimase kahe kuuga kaotanud kuus kilo, sellest neli läksid ajal, mil olin viirusesse nakatunud," avaldas Hamilton sotsiaalmeedias. "Ma kaotasin väga palju lihaseid. Alustan nüüd madalseisust tööd, et oma jõu tagasi saaksin ja taas 100% vormis oleksin."

Koroonaviirusest jagu saanud Hamilton tuli Abu Dhabis toimunud hooaja viimaseks etapiks starti tagasi, kus ta saavutas kolmanda koha. Britt tunnistas toona sõidu järel, et oli viiruse tõttu etapi järel vägagi kurnatud. "Olen kogu aasta olnud füüsiliselt heas vormis, kuid täna mitte. Mul on lihtsalt hea meel, et see läbi sai," rääkis Hamilton.

"COVID ei ole nali ning inimesed üle kogu maailma surevad selle tõttu. Seda ei tohiks naljana kohelda," kritiseeris Hamilton. "Minu jaoks on väga kummaline, et maailma liidrid naeravad viiruse lihtsalt välja."