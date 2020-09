Lewis Hamilton kiitis üllatusvõitjat ja saatis torke Red Bulli suunas

"Pierre on väga tore tüüp, kes on väga talendikas," vahendas Motorsport Hamiltoni sõnu. "Minu arust ei kohelnud Red Bull teda lõpus õigesti ning see pole sõitja jaoks lihtne, kui midagi sellist juhtub."

Mäletatavasti alustas Gasly mullust hooaega Red Bulli võistkonnas, kuid tiim otsustas ta ebastabiilsete tulemuste tõttu keset aastat tagasi AlphaTaurisse (veel mullu kandis meeskond nime Red Bull - toim) saata ja Tai võidusõitja Alexander Alboni tema asemele Red Bulli tuua.

AlphaTaurisse tagandatud Gasly teenis aga mullusel Brasiilia GP-l karjääri esimese poodiumi ja pühapäeval esimese etapivõidu. Albon pole veel poodiumile jõudnud, ehkki on paaril korral sellele lähedal olnud. Kui nüüd Itaalias sai Gasly esimese võidu, siis Alboni ja Red Bulli jaoks ebaõnnestus nädalavahetus täielikult. Albon ei suutnud enamat 15. kohast, Max Verstappen oli tehniliste probleemide tõttu sunnitud katkestama.

"Gasly on teinud suurepärast tööd ja ta väärib rohkem edu. Loodetavasti toob see talle võimalusi juurde," jätkas Hamilton. "Ühtlasi võitis ta tiimi, mis ta tagandas. See teeb Red Bullile kindlasti haiget."