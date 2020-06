Lewis Hamilton kavatseb Austria GP-l põlve maha panna

Ajaleht Daily Mail kirjutab, et sellisest kavatsustest on teadlikud mitmed Hamiltonile kui ainsale mustanahalisele F1 piloodile lähedal seisvad allikad.

Hamilton on Minneapolises politsei poolt tapetud George Floydi juhtumi osas võtnud korduvalt sõna sotsiaalmeedias ning ärgitanud ka oma kolleege julgemalt seisukohta võtma.

Vormel 1 pressiesindaja ütles Daily Mail'ile, et ei kavatse Hamiltonile toetusavalduseks takistusi teha. "See on väga tähtis teema ning me toetame kõiki, kes tahavad oma toetust rassismivastasele võitlusele avaldada," ütles ta.

F1 hooaja avaetapp toimub tühjade tribüünide ees 5. juulil Spielbergis Red Bulli ringrajal.