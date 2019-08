Lewis Hamilton: karjääri lõpp on kaugel, mul on veel palju võita

"Ühel päeval ma lõpetan, aga praegu olen nii vaimselt kui füüsiliselt väga heas seisus," rääkis Hamilton Sky Sportsi vahendusel. "Lähiajal ma küll karjäärile joone alla tõmbamist ei plaani. On veel palju, mida teha, mida võita ja koos saavutada."

"Mul on olnud seni Mercedesega uskumatu teekond. Olen elevil, kui mõtlen, mida me edaspidi võiks veel koos saavutada," jätkas britt. "Ma ei mõista osade inimeste puhul, miks nad just teatud hetkel otsustasid karjääri lõpetada. Ma armastan võidusõitu ja mulle väga meeldib see väljakutse."

Tänavust hooaega kindlat valitsev Hamilton lisas, et hooaja teine pool tuleb keerulisem. "12 sõiduga 8 võitu on muidugi super, aga ma usun, et edasine aasta tuleb raskem ja peame jätkama pingutamist MM-tiitli nimel."

Hamilton on MM-sarja üldliider 250 punktiga. Talle järgnevad tiimikaaslane Valtteri Bottas ja Max Verstappen (Red Bull), kellel kogutud vastavalt 188 ja 181 punkti.

Hooaeg jätkub 1. septembril sõidetava Belgia GP-ga.