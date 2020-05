Lewis Hamilton kaalus vaheaasta võtmist

35-aastane Hamilton on vormel-ühes kaasa löönud 250 GP-etapil, võitnud neist 84 ning pälvinud kuus maailmameistritiitlit. Üldse on tal kuninglikus vormelisarjas käsil 14. hooaeg.

Oma kodumeeskonnale Mercedesele antud intervjuus sõnas Hamilton, et on kaalunud ka vaheaasta võtmist. "Olen töönarkomaan ning kui hoo üles saan, liigun lihtsalt ühe asja juurest teise juurde. Mulle meeldib see väljakutse ning aasta möödub sedasi väga kiiresti. Viimase viie hooaja jooksul on aga olnud aegu, kus ma olen mõelnud, et võtan aastakese puhkust, et oma kehale ja mõistusele taastumiseks aega anda," lausus valitsev maailmameister.

Hamilton lisas, et otsustas vaheaastat mitte võtta, sest tagasi tippsporti on väga raske tulla. "Tehnoloogia muutub niivõrd kiiresti. Kogu aeg peab masina arendamisel kätt soojas hoidma ja kõigega kursis olema," selgitas ta.