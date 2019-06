Lewis Hamilton igavast F1-st: ärge süüdistage sõitjaid, vaid vormel-1 juhtkonda

Lõppenud nädalavahetusel toimunud Prantsusmaa etapil sai Mercedes järjekordse kaksikvõidu, kui võidutses Hamilton ja teisena lõpetas Valtteri Bottas. Hamiltoni sõnul on meeskondade vahelises tasemevahes süüdi F1 reeglite tegijad.

"Me ei kirjuta reegleid," sõnas britt Motorspordile. "Sõitjatel pole midagi pistmist finantsilise võimekuse vahega, mis tiimide vahel valitseb. Survestama peab inimesi, kes juhivad seda kõike ja peaksid oma tööd tegema. Usun, et nad püüavad tõesti, aga on juba aastate kaupa halbu otsuseid teinud."

"Inimesed naudivad ikka neid sõite, kus on näha omavahelist võistlemist. Oluline on aru saada, et olukorras pole süüdi võistlejad."

Hamilton lisas, et praegune probleem sai alguse juba aastaid tagasi. "See kõik algas siis, kui Bernie Ecclestone oli boss. See viis, kuidas tema juhtimisel otsuseid tehti..., praegu on jätkuvalt sama seis ja kui reeglite muutmise struktuuri ei muudeta, siis jätkub kõik ka tulevikus sarnaselt."