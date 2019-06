Lewis Hamilton eiras Prantsusmaa GP-l tiimi korraldust

Nimelt palus Mercedese tiim, et Hamilton ei prooviks viimastel ringidel sõita välja kiireimat ringiaega, et püüda ühte lisapunkti ja säästaks oma niigi kulunud rehve . Oli teada, et Ferrari piloodil Sebastian Vettelil on olemas piisav ajavaru, et käia boksis rehve vahetamas ja sõita välja uus kiireim ringiaeg. Hamilton läks aga siiski riskile välja.

Vettel saigi lõpuks värskete rehvidega kiireima ringiaja enda nimele, kuid napilt. Samuti kiireimat ringiaega püüdma läinud Hamilton kaotas sakslasele vaid 0,024 sekundiga.

"Arvan, et kunagi ei tohiks alla anda ja endaga liiga rahulolevaks muutuda," põhjendas Hamilton oma otsust. "Üks lisapunkt oli saadaval. Tiim ei tea täielikult, kuidas ma end autos tunnen. Tundsin, et rehvid pole veel täielikult kulunud ja üks ring oli minna."

"Tiim ütles mulle veel viimase ringi ajal, et Vettelil on uued rehvid ja ma ei saa talle vastu. Ise aga arvasin, et mul võib lootust olla," jätkas britt. "Ma ei oleks tegelikult lootnudki, et nii lähedale Vettelile jõuan. Tõsi on see, et tal polnud perfektne ring, sest tal oli väike probleem. See oli aga õppetund meile, et kunagi ei tohi võtta asju iseenesest mõistetavalt ning peab alati edasi pingutama."