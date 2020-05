Lewis Hamilton: Briti GP ilma publikuta on nagu testisõit, kuid veelgi hullem

"Iga võidusõit on ükskõik kus maailma otsas seda uhkem, mida rohkem pealtvaatajaid on raja ääres. Seetõttu ongi Silverstone`i ja Monza etapid vägevad. Kui nüüd tribüünid on täiesti tühjad, võib see väga tühi tunduda," sõnas Hamilton Briti meediale.

"Ma ei kujuta ette, kui põnev see võib olla, kui inimesed jälgivad võistlust vaid teleri vahendusel. Ilmselgelt on see fännide jaoks muidugi parem kui mitte midagi. Meie kui sõitjate jaoks on see justkui testipäev, kuid ilmselt veelgi hullem. Ka Barcelona testipäevadel on ju teatud hulk inimesi ikkagi kohapeal vaatamas," rääkis Hamilton.

Hetkeseisuga on lootust, et F1 uus hooaega algab 5. juulil Austria Grand Prix`ga.