Lewis Hamilton avaldas kriitika alla sattunud Bottasele toetust

Kuna Bottase eelmine hooaeg jäi kahvatuks ja tema leping Mercedesega saab läbi selle aasta lõpus, spekuleeritakse meedias juba soomlase lahkumisega. Arvatakse, et kui Bottas ei suuda juba esimestel kuudel edu saavutada, ähvardab teda väljavahetamine. Ühe võimaliku asendajana on välja käidud juba noore prantslase Esteban Oconi nimi, kes on tänavusest hooajast Mercedese reservsõitja.

Hamilton ei näe aga Bottase lahkumiseks ühtegi põhjust. "Me oleme suurepärased kaksikud. Minu ja Valtteri koostöö sujub väga hästi. See on aastaid nii töötanud, ma ei näe muudatusteks ühtegi põhjust," märkis Hamilton Melbourne`is antud pressikonverentsil.

Valitsev maailmameister ei imestaks, kui Bottas hakkab talle tänavu tugevat konkurentsi pakkuma. "Ma arvan, et meil mõlemal on suurepärane võimalus võitmiseks. Olukord muutub alles siis, kui ühel meist kaob tiitlivõimalus," lisas Hamilton.

F1 sari stardib juba sel pühapäeval traditsioonilise Austraalia Grand Prix`ga.