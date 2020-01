Lewis Hamilton annetas Austraalia loomade päästmiseks 300 000 eurot

"See kurvastab mind sügavalt, et Austraalias on piinarikkalt hukkunud üle miljoni süütu looma," teatas kuuekordne maailmameister. "Minu armastus loomade vastu pole saladus ja ma ei saa muud teha, kui leinata hukkunud loomi. Mitmed liigid on sattunud seejuures väljasuremise ohtu."

Briti vormeliäss teatas ühtlasi, et annetab loomade abistamiseks pool miljonit Austraalia dollarit.

Ajakirja Forbes andmetel oli Hamiltoni eelmise aasta palganumbriks 35,6 miljonit eurot.

Teada on, et mitme teise spordikuulsuse seas on annetuse teinud ka Austraalia vormelisõitja Daniel Ricciardo.