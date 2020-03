Legendaarne vormeliboss: Kimi Räikköneniga pole võimalik midagi võita

"Leclerc on noor. Tal on suured munad, mida ta on juba ka demonstreerinud. Usun, et kui ma oleks Ferraris olnud, oleks ma Leclerci pannud juba kaks aastat tagasi Räikköneni asemel Ferrari rooli. Nagu teate, siis Räikköneniga ei jõua kuskile," rääkis Briatore F1 podcastis "Beyind the Grid".

"Räikköneniga ei võideta kunagi midagi. Ma oleks võtnud riski ja Leclercile võimaluse andnud. Aga praegu ei tunne ma Leclerci enam ära. Max Verstappen on minu jaoks hiilgavam sõitja. Viis, kuidas ta konkurentidest möödub, on fantastiline. Ta on nagu gladiaator," lisas 1990. aastatel ka Michael Schumacherit kamandanud itaallane.

22-aastane Leclerc sai Ferrari põhisõitjaks 2019. aastal, oma debüüthooajal tuli Monaco sportlane neljandaks.