Legendaarne vormeliboss Frank Williams on haiglas

Williamsi tiim teatas 78-aastase mehe haiglasse sattumisest teisipäeva hilisõhtul, kuid ei täpsustanud, mis tervisehäda teda vaevab, edastas AFP.

"Sir Frank Williams on hiljuti paigutatud haiglasse, kus ta on hetkel stabiilses seisundis. Franki meditsiiniline seisund on eraasi ning seetõttu ei väljasta perekond sel hetkel rohkem detaile. Palume teilt perekonna privaatsust austada. Tiim väljastab uut infot omal ajal," seisis tiimi avalduses.

1977. aastal inseneri Patrick Headiga F1 meeskonna asutanud Williams on olnud ratastoolis alates 1986. aastal Prantsusmaal juhtunud autoavariist. 2016. aastal viibis ta haiglas kopsupõletiku tõttu ning pärast seda jäid tema F1 ringradade äärde reisimised harvemaks. Alates 2013. aasta septembrist juhtis tiimi igapäevaselt Franki tütar Claire, kes astus sellest rollist kõrvale tänavu septembris pärast Itaalia GP-d.

Williamsi tiimi juhatusest astus ta tagasi 2012. aastal ning tänavu septembris lõppes kogu perekonna 43-aastane seotus selle legendaarse tiimiga. Meeskonna ostis ära USA investeerimisfirma firma Dorilton Capital.