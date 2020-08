Legendaarne Soome vormeliäss andis vihje Räikköneni F1 tuleviku osas

40-aastane “Jäämees” on hetkel vormel-1 sarja vanim ja kogenuim sõitja. Sel aastal pole Räikkönen aga head rütmi leidnud ning soomlane vireleb konkurentsivõimetu Alfa Romeoga tabeli tagaotsas. Lisaks pole ta ka enam silmnähtavalt parem kui meeskonnakaaslane Antonio Giovinazzi.

“Olukord näib väga halb,” teatas endine vormelipiloot Salo uudisteagentuurile Ilta-Sanomat. “Auto pole hea, mulle tundub, et Kimi pole enam motiveeritud.”

VIimasel ajal on tekkinud sahinad, et 2007. aasta maailmameister Räikkönen plaanib oma karjääri lõpetada lausa poole hooaja pealt. “Kui sa oled professionaalne, siis sa kindlasti sõidad lõpuni. Selleipoolest on see hooaeg küllap Kimi viimane,” rääkis Salo.

Mõned spetsialistid arvavad, et Räikköneni lahkumisel saab oma võimaluse legendaarse Michael Schumacheri poeg Mick. Salo arvab, et temast on ka parem nooruk. “Robert Shwartzmann on teinud paar kehva sõitu, kuid loodetavasti võetakse meeskonda just tema,” rääkis soomlane.