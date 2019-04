Legendaarne Jackie Stewart seadis Hamiltoni kiiruse kahtluse alla: kas ta ikka on parem kui Vettel?

34-aastane Hamilton on võitnud viimase viie hooaja jooksul Mercedesega neli tiitlit, jäädes vaid korra alla oma tiimikaaslasele Nico Rosbergile.

Mercedes on domineerimist jätkanud ka sel hooajal, olles võitnud kolm esimest etappi, neist kahel oli parim Hamilton.

"Mercedes on niivõrd suuri summasid F1 meeskonda investeerinud, palganud sarja parimad insenerid ja spetsialistid. Tuhanded inimesed töötavad selle nimel, et Hamiltonil ja Bottasel oleks oluliselt parem vormel kui Ferraril ja kõigil teistel," rääkis Stewart ajalehele Mirror.

Kuulus šotlane loodab, et Mervedese ülevõimule tehakse varsti lõpp. "F1 vajab muutust. Vajame Red Bulli, Ferrarit. Vajame mõnda uut meeskonda, kes tuleks ja esitaks tõsise väljakutse," sõnas Stewart.

"Lewis on väga õnnelik poiss, et ta on sellises situatsioonis, kus talle pakutakse tohutut toetust. Ta tegi väga õigesti, et liitus Mercedesega õigel ajal. Kahtlemata on ta hea sõitja, kuid kas ta on ka parem kui Sebastian Vettel?" jättis 79-aastane šotlane küsimuse õhku.

"Kas ta on sama hea, kui Fernando Alonso, Alain Prost, Jim Clark, Ayrton Senna, Schumacher või Jackie Stewart? Kes teab? Väga raske on hinnata," lisas Stewart, kes võitis oma kolm F1 tiitlit aastatel 1969, 1971 ja 1973.