Leekidest elusana välja tulnud Grosjean kuulutas hooaja lõppenuks

Kätele põletushaavu saanud Grosjean pidi tänasest Sakhiri GP-st nagunii eemale jääma, aga järgmisel nädalal Abu Dhabis peetaval hooaja viimasel etapil lootis ta siiski kohal olla. Selle asemel naaseb prantslane oma Šveitsi koju, kus jätkab taastusravi.

"Mul on väga kahju, et ma ei saa Abu Dhabis Haasi eest oma viimast võistlust teha. Tegime koos arstiga kõik, mis võimalik, et mu käed terveks saaks, aga terviserisk osutus lõpuks liiga suureks," ütles Grosjean.

Järgmiseks hooajaks 34-aastasele Grosjeanile enam Haasis kohta ei jätkunud, võistkonnas hakkavad sõitma venelane Nikita Mazepin ja sakslane Mick Schumacher.

Grosjean avaldas lootust, et tema vormel 1 karjäär pole veel läbi. Mercedese võistkonna juht Toto Wolff ütles hiljuti, et Grosjean võib saada vähemalt lühiajaliselt tiimi testisõitjaks.