Leclerc vastas Verstappeni süüdistustele: tal pole aimugi, millest räägib!

Mitmed tiimid, seal hulgas Red Bull, on kahtlustanud, et Ferrari on tänavu mootori ehitamisel reeglitest kõrvale hiilinud. Sellega seoses esitas Red Bull möödunud nädalavahetusel toimunud USA etapi eel FIA-le ka ametliku järelepärimise. Loe kõigest lähemalt siit!

Viimastel etappidel teistest selgelt paremat tippkiirust näidanud Ferrari jäi aga USA-s esikoha heitlusest kaugele. "Niimoodi juhtub, kui sa lõpetad sohitegemise," kommenteeris pärast etappi Verstappen. "FIA jälgis kogu olukorda hoolikalt. Nüüd peame kõik asjadel silma peal hoidma."

"Ma ei olnud üldse üllatunud (Ferrari kiiruse kaotamisest)," jätkas hollandlane. "Kõik, mis välja tuli, selgitab juhtunut."

Verstappeni sõnavõttu paluti kommenteerida USA-s neljandana lõpetanud Leclercil. "See peab olema nali. Verstappenil pole aimugi, millest ta räägib. Ta ei tööta meie meeskonnas."

"Me teame, mida me teeme," märkis Leclerc. "Ma ei saa aru, miks Verstappen kommenteerib seda. Ta ei tea mitte midagi Ferrarist."